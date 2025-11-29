Traffico Roma del 29-11-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questo pomeriggio Ti segnala porte traffico in via Casetta Mattei in via dei Colli Portuensi e via Leone XIII in via di Donna Olimpia via Baldo degli Ubaldi in via Trionfale in via del Foro Italico sul lungotevere Diaz viale di Tor di Quinto in via Salaria in via delle Vigne Nuove e via Puccini e via Nomentana porte traffico anche in via del Muro Torto e Via Pinciana in via dell'Acqua Bullicante in via Casilina in prossimità del raccordo anulare sulla Tuscolana in zona Cinecittà su alcuni tratti di via Ardeatina è in via della Magliana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

