Traffico Roma del 29-11-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento a Roma abbiamo una situazione del traffico sostanzialmente Tranquilla Si segnala comunque traffico intenso in via Emo in via Mattia Battistini in via dei Prati Fiscali in via della Bufalotta su un breve tratto di via Tiburtina in via Casilina in prossimità del raccordo anulare sulla tangenziale est a causa di un incidente ti Segnala la chiusura della Nuova Circonvallazione interna in direzione dello Stadio Olimpico traffico infine anche in via di Portonaccio su un breve tratto di via Tuscolana in zona Cinecittà e in via della Magliana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2025 ore 11:30

