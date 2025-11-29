Traffico Roma del 29-11-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma Bentrovati Code in viale Regina Margherita per un incidente avvenuto all'altezza di via Nomentana chiusa la corsia di sorpasso sulla via Pontina a causa di un incidente all'altezza di via Strampelli in direzione Terracina inevitabile la formazione di code fino alle ore 15 di oggi per lavori di manutenzione sul ponte Palatino chiusura alternate delle due corsie ciascuna per il senso di marcia possibili ripercussioni al traffico termineranno oggi lavori di potatura al Portuense in piazza Augusto Righi per tutta la giornata è istituito un mento di carreggiata per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
