Luceverde Roma Bentrovati fino alle 15 di oggi per lavori di manutenzione sul ponte Palatino chiusure alternate delle due corsie ciascuna per il senso di marcia ibride ripercussioni al traffico termineranno oggi lavori di potatura al Portuense in piazza Augusto Righi per tutta la durata dei lavori è istituito un restringimento di carreggiata chiusure notturne per lavori sulla sopraelevata della tangenziale dalle 23 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina tra Largo Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni ci sia anche gli ingressi di via dei Galli a San Lorenzo per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2025 ore 07:30

