luce verde Lazio Buonasera Bentrovati non molto al traffico registrato in queste ore sulla rete viaria laziale più intenso sulle strade dell' hinterland capitolino a ridosso dei grandi centri commerciali dell'area sulla Cassia abbiamo incolonnamenti tra Viterbo nord del Bivio per Marta nelle due direzioni a Roma permane qualche problema sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dopo l'incendio di un pullman Ci sono code tra le uscite Trionfale Ottavia Casal del Marmo e Boccea in direzione quindi Aurelia è in corso la rimozione del veicolo abbiamo rallentamenti con possibili code nelle due direzioni tra le retine Tuscolana è tra le uscite La Rustica e Tiburtina restiamo sul Raccordo Anulare ci sono crudi nella zona Nord in carreggiata interna per traffico intenso però le uscite casi è Salaria incidente sulla Casilina tra Labico è San Cesareo code nelle due direzioni abbiamo traffico molto intenso sulla Pontina interessata da rallentamenti e code a partire da Pomezia fino a Spinaceto in direzione Roma traffico intenso con rallentamenti sulla Nettunense tra Frattocchie e Pavone Cecchina sulla strada regionale 82 della Valle del Liri traffico intenso con code a tratti tra Isola del Liri e so parliamo di trasporto pubblico per lavori sulla linea C della metropolitana sospesa la circolazione dei treni tra parco di Centocelle e Pantano domani domenica il servizio della metro ci sarà invece sospeso tra giardinetti e Pantano disposto E naturalmente corse con autobus è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-11-2025 ore 17:30