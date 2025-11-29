Traffico Lazio del 29-11-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio trovati chiusa la Nuova Circonvallazione interna Roma per un incidente avvenuto in direzione Stadio Olimpico auto in fila sul percorso Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est per la difficoltà di immissione sulla stessa tangenziale code sulla via Pontina per un incidente avvenuto sulla corsia di sorpasso all'altezza di Strampelli direzione Terracina chiusura notturna in programma sulla via Salaria dalle 22 di questa sera Tra Rieti e maglianello in direzione Roma per lavori fino alle 6 di domani mattina

