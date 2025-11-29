Traffico internazionale di sostanza stupefacente | un arresto nel porto di Brindisi

È stato bloccato presso il porto di Brindisi, mentre rientrava dalla Grecia. Il 44enne Vincenzo Bruno, originario di Mesagne, residente a Lecce, finisce di nuovo in carcere, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Brescia e dal Servizio centrale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

