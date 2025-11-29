Traffico da incubo Lecco è come la Russia | Puoi guidare 149 ore di fila senza uscirne mai

Lecco, 29 novembre 2025 – Week end di sole, ultimi giorni dI Black friday, shopping di Natale, lavori e cantieri stradali. Sono gli elementi di un disastro viabilistico perfetto che sta travolgendo Lecco e hinterland di Lecco. Il post ironico che sta spopolando in rete sui social e che recita Lecco è come la Russia, dove si può guidare per 149 ore consecutive senza uscirne, non sembra così poi tanto paradossale. Ieri Lecco è stato attraversato da un infinito serpentone di automobilisti in lenta marcia dall'alba al tramonto. Questa mattina è successo lo stesso. Situazione analoga si è verificata sulla Statale 36. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

