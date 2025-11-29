Tradimento il finale replica puntate 28 novembre 2025 in streaming | Video Mediaset
Doppio appuntamento oggi – venerdì 28 novembre – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli ultimi episodi trasmessi in prime time su Canale 5 in replica streaming. Tolga riesce a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz e lo fa vedere a Guzide, la quale denuncia Tarik al procuratore. Celal rivela a Oylum l’identità dei suoi veri genitori. Tarik verrà arrestato per l’omicidio di Korkmaz? Yesim confesserà l’omicidio di Burcu? Ci sarà un lieto fine per tutti? Scopriamolo insieme in quest’ultima, imperdibile puntata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
