Tradimento finale riassunto ultima puntata | come muore Yesim

Venerdì 28 novembre 2025 è andata in onda l’ultima puntata di Tradimento. Chi muore, chi viene arrestato e cosa succede nelle scene finali? Vediamo insieme il riassunto di questo importante episodio, che vede soprattutto in scena le svolte legate a Ipek, Tarik, Tolga e Yesim. Tradimento ultima puntata riassunto: la verità sul figlio di Guzide. Leggi anche: Tradimento, quando esce fuori che Behram è morto: Mualla incastrata. L’episodio inizia con Ipek, che tiene rinchiusa in casa sua Azra, mentre Neva la abbandona, andando via di nascosto. Nel frattempo, Guzide si trova insieme a Ozan e Sezai, ai quali ha appena raccontato che Tarik ha scambiato in ospedale Oylum con il suo vero figlio biologico. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

