Trabia premiata per la differenziata il sindaco | Risultato mai raggiunto grazie ai cittadini
L' assessorato regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità ha premiato il Comune di Trabia per aver raggiunto gli obbiettivi annui della raccolta differenziata “Oggi è una giornata storica per la nostra comunità. Per la prima volta nella storia di Trabia, il nostro Comune riceve un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
