Tra Totti e suo figlio Cristian tira una brutta aria | l'ultima indiscrezione e quali sarebbero i motivi

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Francesco Totti e il figlio Cristian ci sarebbero nuove tensioni legate ai loro affari comuni. A pesare anche l’assenza dell’ex capitano alla festa dei 20 anni del primogenito e il silenzio sui social nel giorno del compleanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

