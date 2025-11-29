Tra sms e chiamata alle armi le dichiarazioni del Mef sulla scalata a Mediobanca smentite dagli stessi scalatori

Benché non ci sia niente di penalmente rilevante, la scalata di Mps a Mediobanca è costellata di passi falsi del ministero dell’Economia. È quanto emerge dall’atto di perquisizione eseguito nei giorni scorsi nell’ambito dell’ indagine della procura milanese sulle operazioni che hanno ridisegnato la mappa della finanza italiana e citato dal Corriere della Sera e dalle agenzie di stampa. A partire dalla procedura con la quale il ministero dell’Economia, a novembre del 2024, ha venduto il 15% del Montepaschi a Caltagirone, Delfin, Bpm e Anima con l’intermediazione di Banca Akros (gruppo Bpm). Lo svolgimento del collocamento tramite quello che in gergo viene chiamato Accelerated bookbuilding (Abb) “è stato caratterizzato da diverse e vistose anomalie: il senso complessivo dell’operazione è stato palesemente quello di destinare una parte cospicua di azioni Mps di proprietà del Mef a soggetti predeterminati “, cioè Caltagirone e Delfin, “volendo tuttavia generare all’esterno l’ apparenza di una procedura “aperta”, ossia trasparente, competitiva e non discriminatoria”, si legge nel decreto a carico di Francesco Gaetano Caltagirone, del presidente di Luxottica e della controllante lussemburghese Delfin sarl Francesco Milleri e dell’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, per le ipotesi di reato di aggiotaggio e di ostacolo alle autorità di vigilanza per aver, stando agli inquirenti, tenuto nascosto al mercato un accordo sulle operazioni che hanno portato la banca toscana a ottenere il controllo di Mediobanca, a sua volta primo azionista delle Generali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tra sms e chiamata alle armi, le dichiarazioni del Mef sulla scalata a Mediobanca smentite dagli stessi scalatori

News recenti che potrebbero piacerti

Futura umanità - IL PODCAST Enzo Boni, classe 1926, residente a Castello di Serravalle. Arruolato il 20 luglio 1944 con pubblico manifesto di chiamata alle armi, rimane fino al 25 settembre nel 138° battaglione genio lavoratori. Allontanatosi dal reparto, i - facebook.com Vai su Facebook

L’“onore” delle armi di Donald Trump a #MTG, Marjorie “Traditrice” Greene (chiamata …Brown) che si ritirerebbe perché i suoi sondaggi stanno “precipitando” e senza di lui “non avrebbe avuto chance di vittoria”. Con un grazie finale… @RSIInfo_ Vai su X

Tra sms e chiamata alle armi, le dichiarazioni del Mef sulla scalata a Mediobanca smentite dagli stessi scalatori - Ma le carte parlano di "diverse e vistose anomalie" nella vendita del 15% di Mps a Caltagirone, Delfin e Bpm. Segnala ilfattoquotidiano.it

Chiamata alle armi e leva militare, cosa succede se l'Italia entra in guerra: visite mediche e esenzioni, quando si è obbligati a combattere - Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, è convinto che «Vladimir Putin non vuole la terza guerra mondiale». Da corriereadriatico.it

Chiamata alle armi e leva militare, cosa succede se l'Italia entra in guerra: visite mediche e esenzioni, quando si è obbligati a combattere - La chiamata alle armi è possibile in due scenari previsti dal Codice Militare (il decreto legislativo numero 66 del 2010). Come scrive leggo.it