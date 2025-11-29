Tra fumetti e canzoni | la metamorfosi musicale di Labadessa

Poche storie: se siete della generazione che oscilla tra i 20 e i 40 anni, è praticamente certo che almeno una volta vi siate imbattuti e abbiate empatizzato con una delle vignette di Labadessa. Una serie di illustrazioni, strisce e racconti con sfondo giallo e con protagonista un uomo uccello dalla testa rossa che, negli anni, hanno spiccato per essere riuscite a catturare in maniera straordinariamente accurata la voce di un disagio generazionale diffuso, tra dubbi esistenziali, paranoie e tenerezza emotiva. Delle opere esplose grazie alla viralità del web e anche per questa capacità dell’autore di farsi portavoce di pensieri che spesso è difficile esprimere ad alta voce. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tra fumetti e canzoni: la metamorfosi musicale di Labadessa

