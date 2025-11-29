Toyota bZ4X il nuovo SUV elettrico cambia passo | più autonomia comfort e potenza

Il SUV elettrico che ha inaugurato la strategia BEV di Toyota torna in scena completamente trasformato. La conferma più evidente arriva dal test drive ufficiale di Sotogrande, in Andalusia, dove il nuovo bZ4X ha mostrato quanto il progetto sia stato ripensato in profondità. Non un semplice aggiornamento, ma un vero salto generazionale: potenza fino a 343 CV, autonomia che raggiunge i 569 km WLTP, ricariche più rapide e un comfort di bordo superiore. A tre anni dal debutto, il primo “veicolo elettrico a batteria di Toyota” si presenta come un SUV elettrico più maturo, più efficiente e più convincente su ogni tipo di percorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Toyota bZ4X, il nuovo SUV elettrico cambia passo: più autonomia, comfort e potenza

