Tour turistici su un mezzo abusivo | golf car sequestrata a Firenze
Firenze, 29 novembre 2025 - Effettuava tour turistici senza aver richiesto il nulla osta, con un mezzo non omologato e vietato dal nuovo regolamento varato dall’Amministrazione comunale. Si tratta del conducente di un caddy sorpreso dalla Polizia municipale in lungarno della Zecca Vecchia. Il fatto risale a ieri mattina, 28 novembre. Poco prima delle 10 agenti del Reparto Fortezza hanno notato un veicolo “ golf car” su lungarno della Zecca Vecchia che, proveniente da piazza Cavalleggeri, si stava dirigendo verso Ponte San Niccolò. Lo hanno seguito fino a raggiungerlo e fermarlo in via Campofiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi formazione degli operatori turistici sul tema del cicloturismo. Tour operator incoming condividono la loro esperienza e le esigenze del mercato per un confronto aperto su strategie e opportunità di questo prodotto turistico. L’evento è organizzato nell’ambit - facebook.com Vai su Facebook
Tour turistici su un mezzo abusivo: golf car sequestrata a Firenze - Si tratta di un caddy, poi sequestrato dagli agenti dopo una sanzione da 500 euro per le irregolarità rilev ... Lo riporta msn.com