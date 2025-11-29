Tour turistici su un mezzo abusivo | golf car sequestrata a Firenze

Firenze, 29 novembre 2025 - Effettuava tour turistici senza aver richiesto il nulla osta, con un mezzo non omologato e vietato dal nuovo regolamento varato dall’Amministrazione comunale. Si tratta del conducente di un caddy sorpreso dalla Polizia municipale in lungarno della Zecca Vecchia. Il fatto risale a ieri mattina, 28 novembre. Poco prima delle 10 agenti del Reparto Fortezza hanno notato un veicolo “ golf car” su lungarno della Zecca Vecchia che, proveniente da piazza Cavalleggeri, si stava dirigendo verso Ponte San Niccolò. Lo hanno seguito fino a raggiungerlo e fermarlo in via Campofiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

