tour abusivi golf car sequestrato dalla polizia municipale

Firenze, 29 novembre 2025 - Effettuava tour turistici senza aver richiesto il nulla osta, con un mezzo non omologato e vietato dal nuovo regolamento varato dall’amministrazione comunale. Si tratta del conducente di un caddy sorpreso dalla Polizia Municipale in lungarno della Zecca Vecchia. Il fatto risale a ieri mattina. Poco prima delle 10 agenti del Reparto Fortezza hanno notato un veicolo “golf car” su lungarno della Zecca Vecchia che, proveniente da piazza Cavalleggeri, si stava dirigendo verso Ponte San Niccolò. Lo hanno seguito fino a raggiungerlo e fermarlo in via Campofiore. A bordo due passeggeri di nazionalità statunitense che, alla richiesta di fornire un titolo di viaggio, hanno mostrato sul telefono cellulare una prenotazione effettuata online per un “Golf Cart Tour to Fiesole Roman Theatre and Museum” per due persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

