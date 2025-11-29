Totti | Non è ancora la vera Roma di Gasperini Dybala non ha caratteristiche da falso nove

Dal lavoro di Gasperini a Roma fino all’amico Daniele De Rossi: Francesco Totti ha parlato di tanti temi in un’intervista concessa a DAZN nel format Legends Road. Queste le sue parole: “ La Roma la vedo bene, bene, ma anche se io ancora non vedo la Roma di Gasp, per quello che ho visto a Bergamo, diciamo. Si può ancora migliorare, per quello c’è Gasperini. Può migliorare, però se migliorando poi può peggiorare, è meglio non farlo. È meglio che continui così, perché alla fine poi tanto contano i risultati”. Riguardo la posizione da falso nove in cui viene spesso utilizzato Dybala, lo storico Capitano nutre più di qualche dubbio, anche paragonandolo a se stesso: “ Non ha le caratteristiche per farlo, non c’è il fisico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

