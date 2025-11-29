Toscana al sole in questo weekend ma una nuova perturbazione è dietro l’angolo Previsioni del tempo

Firenze, 29 novembre 2025 – Toscana al sole in quest'ultimo weekend di novembre. La giornata di oggi, sabato 29 novembre, sarà caratterizzata da un quadro meteo favorevole, con nubi e poca pioggia limitati ad alcune zone della Penisola. Tutto ciò è dovuto al temporaneo rinforzo di un campo di alta pressione in estensione dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia. A captivating sunset view over a foggy forest in Tuscany, Italy, on a sunny spring day. The scene features verdant green hills and iconic cypress trees peeking through the mist. The combination of gentle fog, lush greenery, and the warm glow of the setting sun creates a serene and picturesque landscape, showcasing the enchanting beauty of the Tuscan countryside. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana al sole in questo weekend ma una nuova perturbazione è dietro l’angolo. Previsioni del tempo

Scopri altri approfondimenti

Grafico pubblicato dal Sole 24 Ore sui costi della Tari in Italia. La Toscana al quarto posto, dopo Puglia, Campania e Sicilia per la spesa media più alta. Ma probabilmente ai nostri politici non basta: vogliono con le nuove tariffe arrivare sul podio. - facebook.com Vai su Facebook

Toscana al sole in questo weekend ma una nuova perturbazione è dietro l’angolo. Previsioni del tempo - La giornata di oggi, sabato 29 novembre, è caratterizzata da un quadro meteo favorevole. Segnala lanazione.it

Un weekend di alternanza di sole e piogge. Sabato meglio al Nord che al Sud - it: «Domenica precipitazioni deboli e limitate in Liguria ed Emilia, in serata anche in Lombardia e Veneto» ... Come scrive msn.com

Che tempo farà nei prossimi giorni? Un weekend a due facce: dall’alta pressione all’arrivo di una nuova perturbazione - Prepariamoci a un weekend dai due volti, durante il quale succederà un po’ di tutto sul fronte meteorologico. Riporta blitzquotidiano.it