Appartamenti bruciati, pareti esterne carbonizzate, impalcature di bambù cadute e accatastate. Si presenta così il complesso residenziale di Hong Kong andato distrutto dal maxi incendio di giovedì 27 novembre. Sono più di 120 le vittime accertate del rogo, con almeno altre 200 persone disperse. Le autorità, intanto, hanno arrestato 11 persone in relazione all'incendio, il peggiore accaduto in città in quasi 80 anni, mentre indagano su possibili casi di corruzione e sull'uso di materiali non sicuri durante i lavori di ristrutturazione del complesso di Wang Fuk. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torri carbonizzate e bambù ovunque: i danni del rogo di Hong Kong