Torre Faro ancora danni nel borgo marinaro | crolla una parte di Piazza dell' Angelo
Ancora disagi alla Piazza dell'Angelo di Torre Faro, in condizioni critiche ormai da diversi mesi. Questa mattina, complice anche il maltempo che si è abbattuto in città, una parte della piazza è praticamente crollata causando una voragine piuttosto significativa. Un pericolo non solo per i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
In questi giorni una delle due torri faro della rotatoria di via Paraiso (incrocio con viale delle Industrie) resterà al buio per un intervento tecnico. La torre sul lato est, quella rivolta verso la ferrovia (zona già più buia perché priva di altri punti luce), ha avuto un gu - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Torre Faro (ME) - 9 Leggero Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. Da ilmeteo.it
Torre Borgo, via al restauro. Intervento da 700mila euro - Costruzioni di San Possidonio il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di restauro e miglioramento sismico di Torre Borgo, in via Terrapieni 114. ilrestodelcarlino.it scrive