Torre Faro ancora danni nel borgo marinaro | crolla una parte di Piazza dell' Angelo

Messinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora disagi alla Piazza dell'Angelo di Torre Faro, in condizioni critiche ormai da diversi mesi. Questa mattina, complice anche il maltempo che si è abbattuto in città, una parte della piazza è praticamente crollata causando una voragine piuttosto significativa. Un pericolo non solo per i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

