Torna la leva obbligatoria in Italia? Ecco chi sarebbe esonerato | Ci sono casi specifici

Eccellente domanda, Riccardo — data la recente ripresa del dibattito sul ritorno della leva militare in Italia, è utile ragionare su cosa significherebbe per chi oggi sarebbe potenzialmente chiamato e chi resterebbe comunque escluso grazie a normative come quelle di dispensa, esenzione o esonero. Ecco un’analisi articolata. Perché si parla di ritorno della leva. Negli ultimi mesi, con il mutato scenario geopolitico europeo (crisi, guerre in corso, tensioni internazionali), molti Paesi stanno rivalutando le proprie forze armate e modalità di reclutamento. In Italia, il Guido Crosetto — attuale ministro della Difesa — ha annunciato di voler presentare al Parlamento una proposta di legge per reintrodurre un “servizio militare” che però, secondo le sue dichiarazioni, non sarebbe generalizzato e obbligatorio come nel passato, ma pensato su base volontaria o riservistica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

