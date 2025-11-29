Torna in tv la mucca fuggita dal macello

Dopo aver fatto parlare di sé sulle cronache e nelle trasmissioni televisive, Minerva, la mucca fuggita dal macello in Brianza ai primi di settembre e salvata nei giorni scorsi, ci ha ‘preso gusto’ e torna in tv. Domani, 30 novembre, dalle 10:05 su Rete4, Minerva sarà protagonista della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

