Torna in tv la mucca fuggita dal macello

29 nov 2025

Dopo aver fatto parlare di sé sulle cronache e nelle trasmissioni televisive, Minerva, la mucca fuggita dal macello in Brianza ai primi di settembre e salvata nei giorni scorsi, ci ha ‘preso gusto’ e torna in tv. Domani, 30 novembre, dalle 10:05 su Rete4, Minerva sarà protagonista della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

