Torna il presepe vivente di Motta Sant' Anastasia

Cataniatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, il borgo antico di Motta SantAnastasia torna a trasformarsi in un percorso suggestivo dedicato alla Natività con la seconda edizione del presepe vivente.L’evento - organizzato dalla Parrocchia Santa Maria del Rosario con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

