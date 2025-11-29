Torna Il giocattolo sospeso Babbo Natale in carrozzina consegnerà doni ai bimbi ricoverati in ospedale

Torna l'iniziativa “Il giocattolo sospeso” proposta dall'associazione Carrozzine Determinate in collaborazione con il Bosco Incantato e con Cigl SLC Abruzzo Molise e SportManiA Montesilvano e anche quest’anno Babbo Natale in carrozzina consegnerà doni ai bimbi ricoverati in ospedale.«Aiutateci a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it