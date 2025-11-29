Torna Il giocattolo sospeso Babbo Natale in carrozzina consegnerà doni ai bimbi ricoverati in ospedale
Torna l'iniziativa “Il giocattolo sospeso” proposta dall'associazione Carrozzine Determinate in collaborazione con il Bosco Incantato e con Cigl SLC Abruzzo Molise e SportManiA Montesilvano e anche quest’anno Babbo Natale in carrozzina consegnerà doni ai bimbi ricoverati in ospedale.«Aiutateci a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torna il Festival del Gioco e del Giocattolo! 6 – 7 – 8 e 12 – 13 – 14 dicembre 2025 La magia del Natale arriva nel cuore della città con un evento dedicato a grandi e piccini! Tra laboratori creativi per bambini, antiche arti del Medioevo, giochi in legno a - facebook.com Vai su Facebook
Torna "Il giocattolo sospeso", Babbo Natale in carrozzina consegnerà doni ai bimbi ricoverati in ospedale - A riproporre l'ormai tradizionale iniziativa, che si tiene nell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara, è l'associazione Carrozzine Determinate ... Come scrive ilpescara.it
Il giocattolo sospeso, Babbo Natale in carrozzina consegnerà doni ai bimbi ricoverati in ospedale - Anche quest’anno Babbo Natale in carrozzina consegnerà doni ai bimbi ricoverati in ospedale! Come scrive abruzzolive.it
Torna il ‘Giocattolo sospeso’, in 4 anni donati oltre 70mila giochi - Torna per il quinto anno consecutivo ‘Giocattolo Sospeso’, l’iniziativa di solidarietà promossa da Assogiocattoli nell’ambito della campagna “Gioco per Sempre”. padovanews.it scrive