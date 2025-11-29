Torna il calendario dei negozianti di Vecchiazzano | solidarietà per le scuole del quartiere
A Vecchiazzano torna, per il quinto anno consecutivo, il calendario dei Negozianti, ormai divenuto simbolo di solidarietà territoriale e appuntamento fisso per la comunità locale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra commercianti e artigiani del quartiere, che ogni anno si uniscono per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La promozione più attesa delle feste natalizie, il Calendario dell'Avvento, torna anche quest'anno con un mucchio di offerte che si rinnovano ogni giorno. #AD Gamelife Italia https://www.everyeye.it/notizie/arriva-calendario-avvento-gamelife-preparati-offerte- - facebook.com Vai su Facebook