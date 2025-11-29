Torino manifestanti pro-Pal occupano e vandalizzano la sede de La Stampa sui muri scritte Fuck Stampa e Free Shahin - VIDEO

Una parte dei manifestanti — all’incirca un centinaio — si sarebbe staccata dal corteo principale per dirigersi verso la sede del giornale, in via Ernesto Lugaro. Contro i cancelli dell’edificio sono state lanciate quantità di letame e i muri esterni sono stati imbrattati con diverse scritte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

