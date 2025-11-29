Torino manifestanti pro-Pal occupano e vandalizzano la sede de La Stampa sui muri scritte Fuck Stampa e Free Shahin - VIDEO

Una parte dei manifestanti — all’incirca un centinaio — si sarebbe staccata dal corteo principale per dirigersi verso la sede del giornale, in via Ernesto Lugaro. Contro i cancelli dell’edificio sono state lanciate quantità di letame e i muri esterni sono stati imbrattati con diverse scritte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Torino, manifestanti pro-Pal occupano e vandalizzano la sede de La Stampa, sui muri scritte "Fuck Stampa" e "Free Shahin" - VIDEO

Il Comitato di Redazione de La Stampa condanna con forza l’irruzione di un centinaio di manifestanti all’interno della redazione centrale del nostro giornale in via Lugaro a Torino. Un attacco gravissimo all’informazione e ancora più vile perché accade nel gio - facebook.com Vai su Facebook

Un fotografo collaboratore dell’agenzia di stampa 'LaPresse' è stato aggredito a Torino mentre seguiva la manifestazione di 'Non una di meno' nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e contro il patriarcato. Si trovava alla f Vai su X

Torino: Pro-Pal-demonstranter raidet La Stampas redaksjonskontor og forårsaket graffiti, gjødsel og uorden. - Pal nella sede de La Stampa: vandalismo e lancio di letame scuotono la redazione e le autorità. Scrive notizie.it