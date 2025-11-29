Torino manifestanti Pro Pal assaltano la redazione de La Stampa

Un centinaio di attivisti si è staccato dal corteo per andare a devastare la sede del quotidiano. Il collettivo ritiene i giornalisti "responsabili di aver dipinto Mohamed Shahin come uno spaventoso terrorista". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

torino manifestanti pro pal assaltano la redazione de la stampa

