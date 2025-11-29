Torino manifestanti Pro Pal assaltano la redazione de La Stampa

Un centinaio di attivisti si è staccato dal corteo per andare a devastare la sede del quotidiano. Il collettivo ritiene i giornalisti "responsabili di aver dipinto Mohamed Shahin come uno spaventoso terrorista". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, manifestanti Pro Pal assaltano la redazione de "La Stampa"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Comitato di Redazione de La Stampa condanna con forza l’irruzione di un centinaio di manifestanti all’interno della redazione centrale del nostro giornale in via Lugaro a Torino. Un attacco gravissimo all’informazione e ancora più vile perché accade nel gio - facebook.com Vai su Facebook

Un fotografo collaboratore dell’agenzia di stampa 'LaPresse' è stato aggredito a Torino mentre seguiva la manifestazione di 'Non una di meno' nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e contro il patriarcato. Si trovava alla f Vai su X

Torino, assalto dei pro Pal alla sede de La Stampa: scritte sui muri e danni alle redazioni. Solidarietà di Mattarella e Meloni - Torino, assalto alla redazione de La Stampa durante le manifestazioni per lo sciopero generale del 28 novembre. Lo riporta msn.com

Torino, irruzione pro-Pal nella redazione de La Stampa: scritte, letame e disordini - Pal nella sede de La Stampa: vandalismo e lancio di letame scuotono la redazione e le autorità. notizie.it scrive

Torino: Pro-Pal-demonstranter raidet La Stampas redaksjonskontor og forårsaket graffiti, gjødsel og uorden. - Pal nella sede de La Stampa: vandalismo e lancio di letame scuotono la redazione e le autorità. Lo riporta notizie.it