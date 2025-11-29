Torino malore improvviso | muore barista di 43 anni
Diego Portolecchia, barista del Caffè D’Acaja di via Principi d’Acaja 57, lascia la moglie e due figli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondisci con queste news
Gioco fermo anche a Bologna. Ennesimo malore, come a Torino! Mah! Finale Coppa Davis: Italia-Spagna #Cobolli vs #Munar 1-6/0-1, #DavisCup #CoppaDavis Vai su X
SI RIPRENDE A TORINO Il signore che ha subito il malore (a detta dei colleghi della Rai per il caldo) si è rialzato sulle proprie gambe ed ha lasciato il palazzetto tra gli applausi dei presenti. #ATPFinals #sinner #Alcaraz #tennislife #torino - facebook.com Vai su Facebook
Schianto in corso Marconi a Torino: donna muore dopo un malore alla guida - In corso Marconi, a Torino, una Citroën C3 guidata da una donna si è schiantata oggi contro un muro all’altezza dell’incrocio con via Princip ... Scrive giornalelavoce.it
Torino, muore all'improvviso il barista del Caffè D'Acaja di Torino: il dolore dei clienti davanti alla serranda abbassata - A Torino, nei giorni scorsi, è morto Diego Portolecchia, barista del Caffè D’Acaja di via Principi d’Acaja 57. Riporta torinotoday.it