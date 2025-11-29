Torino malore improvviso | muore barista di 43 anni

Imolaoggi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diego Portolecchia, barista del Caffè D’Acaja di via Principi d’Acaja 57, lascia la moglie e due figli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

torino malore improvviso muore barista di 43 anni

© Imolaoggi.it - Torino, malore improvviso: muore barista di 43 anni

Approfondisci con queste news

torino malore improvviso muoreSchianto in corso Marconi a Torino: donna muore dopo un malore alla guida - In corso Marconi, a Torino, una Citroën C3 guidata da una donna si è schiantata oggi contro un muro all’altezza dell’incrocio con via Princip ... Scrive giornalelavoce.it

Torino, muore all'improvviso il barista del Caffè D'Acaja di Torino: il dolore dei clienti davanti alla serranda abbassata - A Torino, nei giorni scorsi, è morto Diego Portolecchia, barista del Caffè D’Acaja di via Principi d’Acaja 57. Riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Malore Improvviso Muore