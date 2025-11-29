Torino lite in strada con il compagno | donna si spara

Periodicodaily.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in strada a Nole Canavese, nel torinese. Secondo una prima ricostruzione la donna, una 38enne, al culmine di una lite tra conviventi si sarebbe puntata l’arma alla testa sparandosi. A quanto si è appreso, la donna, che sarebbe rimasta ferita marginalmente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

torino lite strada compagnoTorino, donna di 38 anni si spara in strada davanti al compagno dopo una lite con lui: è grave - Una donna di 38 anni si sarebbe sparata dopo una lite col convivente, in strada in un paese del Torinese, davanti all'uomo. Segnala ilmessaggero.it

torino lite strada compagnoDonna di 38 anni si spara in strada davanti al compagno dopo una lite con lui: è grave - Una donna di 38 anni si sarebbe sparata dopo una lite col convivente, in strada in un paese del Torinese, davanti all'uomo. Riporta corriereadriatico.it

torino lite strada compagnoTorino, lite in strada con il compagno: donna si spara - Una donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in strada a Nole Canavese, nel torinese. Segnala cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Lite Strada Compagno