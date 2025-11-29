Torino lite in strada con il compagno | donna si spara
(Adnkronos) – Una donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in strada a Nole Canavese, nel torinese. Secondo una prima ricostruzione la donna, una 38enne, al culmine di una lite tra conviventi si sarebbe puntata l’arma alla testa sparandosi. A quanto si è appreso, la donna, che sarebbe rimasta ferita marginalmente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
