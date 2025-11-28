Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Giornalista muore a 33 anni per una foto: Leticia Lembi si è arrampicata su una scogliera di 24 metri ed è ... ilfattoquotidiano.it
Le migliori App per la contabilità e la gestione finanziaria: la guida del nostro Magazine. mondou.it
Macchina si schianta e finisce “infilzata” nel guardrail: orrore al momento dei soccorsi tvzap.it
Circolo Bononia, tutto esaurito al gran galà per la ricerca ilrestodelcarlino.it
Il braccio violento di Israele in Cisgiordania lidentita.it
WWE: Solo Sikoa e MFT dominano un epico Survivor Series Elimination Match zonawrestling.net
Google Messaggi rende più accattivanti i link e le anteprime di YouTube
Il team di sviluppatori di Google Messaggi continua a lavorare al miglioramento di questo popolare... ► tuttoandroid.net
Confronto polizia esercenti sulla sicurezza in centro: «Situazione migliorata negli ultimi tempi»
ANCONA – Apprezzamento per la costante e rassicurante presenza delle forze dell’ordine e criticità... ► anconatoday.it
Guida Completa alla Cura della Stromanthe: Piante Tropicali da Interno per un Ambiente Verde e Rigoglioso
Scopri come coltivare e mantenere la Stromanthe, la pianta tropicale perfetta per abbellire il tuo ... ► donnemagazine.it
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo o... ► calcionews24.com
In piazza Salotto apre Kose, il primo ristorante coreano d'Abruzzo [FOTO]
Si chiama Kose ed è il primo ristorante coreano d'Abruzzo aperto a Pescara in piazza della Rinasci... ► ilpescara.it
Catturato il “nonno della droga”: 18 anni latitante, gestiva il narcotraffico tra Sud America e litorale romano
Fuga finita per il "nonno della droga", un 64enne latitante condannato a oltre 14 anni di carcere. ... ► fanpage.it
Cinque progetti handmade per prepararsi al Natale
Dall’uncinetto alle tazze dipinte, passando per ghirlande e lavoretti di carta: un percorso creativo... ► ecodibergamo.it
Censimento Istat a Verona, fino al 9 dicembre si può compilare online
L’Ufficio di Censimento del Comune di Verona ricorda ai cittadini che non hanno ancora compilato i... ► veronasera.it
Perché Ryanair elimina tutti i voli verso una famosa meta turistica: quando inizia lo stop
Ryanair ha annunciato che eliminerà tutte le sue rotte da e per le isole soprannominate "Hawaii d'E... ► fanpage.it
Koopmeiners è rinato con Spalletti, la fotografia risiede in questo dato! Confronto schiacciante coi suoi predecessori, ecco cos’è successo
di Redazione JuventusNews24Koopmeiners è rinato con Spalletti, c’è un dato che lo dimostra! Confront... ► juventusnews24.com
La migrazione è compiuta: i promemoria di Google Keep sono passati a Google Tasks
La migrazione dei promemoria di Google Keep in Google Tasks è oramai in fase di implementazione a ... ► tuttoandroid.net
Scarica l’Eppen free press di dicembre!
Dicembre è qui e con lui, finalmente, anche l’atmosfera del Natale! Tra freddo pungente e luci che s... ► ecodibergamo.it
Il Ponte sullo Stretto: vincoli urbanistici e limiti giuridici secondo la sentenza del TAR Sicilia
Una riflessione sulla legittimità dei dinieghi edilizi e l’impatto dei vincoli per la costruzione ... ► ilgiornaleditalia.it
Calendario dell’Avvento 2025
Da oggi, ogni giorno alle 18 si aprirà una piccola “finestrella” digitale: una curiosità, una storia... ► ecodibergamo.it
Scappa in auto dopo lo scontro con l'autobus in cui restano ferite tre donne: sarà denunciato
Ancora un caso di pirateria stradale a Verona. La polizia locale è alla ricerca della Fiat Panda d... ► veronasera.it
Turismo invernale, l’Italia vola con 93 milioni di presenze e un boom di stranieri
L’inverno italiano si prepara a battere ogni record. I numeri diffusi ieri da Demoskopica attravers... ► panorama.it
Grave infortunio di Lauren Macuga, addio ai Giochi di Milano Cortina 2026
AGI - Nuovo grave infortunio nello sci alpino: la campionessa statunitense Lauren Macuga, specialis... ► agi.it
JTI Italia, Valle “Innovazione e investimenti pilastri strategici”
ROMA (ITALPRESS) – Innovazione, dialogo con i consumatori e le istituzioni, nuovi investimenti in ... ► ildenaro.it
“Fenice neretina”, a un mese dal blitz, chiusa l’inchiesta: 49 indagati
NARDO' - La Procura ha messo i sigilli alle indagini che poco più di un mese portarono all’operazi... ► lecceprima.it
Il fascino del rigore: la cintura struttura le tendenze moda contemporanee
Life&People.it | Ogni volta che la moda attraversa un periodo di trasformazione, la cintura rit... ► lifeandpeople.it
Per non pagare le tasse, simulano la cessione della società e la residenza all'estero: sequestri per oltre 2 milioni
Due conviventi residenti in provincia di Verona sono indagati in concorso per il reato di sottrazi... ► veronasera.it
Anticipazioni Tu Sì Que Vales, la semifinale: gli ospiti e le esibizioni del 29 novembre
La finale di Tu Sì Que Vales è sempre più vicina e la puntata di sabato... ► dilei.it
Rifugio Tosa Pedrotti, conclusi i lavori di ristrutturazione: quando riaprirà
Dopo due stagioni di duro lavoro, giusto in tempo per l’arrivo della prima neve, si sono conclusi ... ► trentotoday.it
Lista stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma, Valditara: “Un fatto grave che va indagato e sanzionato”
Il caso è scoppiato a seguito della denuncia del collettivo Zero alibi, che ha diffuso le foto dell... ► ildifforme.it
Nel 1995 fa furono i primi infermieri formati dall'università d'Annunzio: oggi festeggiano 30 anni di amicizia e professione
A trenta anni dal diploma universitario in Scienze Infermieristiche, si sono ritrovati al ristoran... ► chietitoday.it
Pulisic out per infortunio: quando può tornare le ultime? Novità attese anche per Gimenez
Milan-Lazio, Pulisic non scenderà in campo a San Siro per l'infortunio subito in allenamento. Novità... ► pianetamilan.it
“Club del sesso formato da alunni di 9 anni in una scuola primaria”, l’allarme sulla sessualizzazione precoce dei bambini esposti alla pornografia online
Un gruppo di alunni di nove anni ha creato un "club del sesso" che obbligava i partecipanti a visio... ► orizzontescuola.it
Il Mondo del Vino piange Padre Eligio
Dalle Comunitá per aiutare i tossicodipendenti alla stretta amicizia con Veronelli: la vita di un uo... ► gamberorosso.it
Nominato il nuovo direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa: è Francesco Eroico
Francesco Eroico, 51 anni, di Ischia, è il nuovo direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa... ► chietitoday.it
Dopo la sfuriata in Consiglio il sindaco si difende: "Ho subito offese personali"
Il consiglio comunale di Casapulla non ha mostrato un bel volto per la politica cittadina con la l... ► casertanews.it
Chi protegge la nostra Privacy? Da Report nuove rivelazioni sull’Autorità garante dei dati personali
“Chi protegge la nostra Privacy?”, è la domanda che dà il titolo alla puntata dell’inchiesta di Rep... ► lanotiziagiornale.it
Per imporci i vaccini a mRna Speranza & C. violarono anche le norme sui farmaci
Secondo le schede, i preparati evitavano la malattia, non anche il contagio da virus. Ma l’utilizzo... ► laverita.info
Nuova ciclopedonale tra Senago e Garbagnate
Nuova ciclopedonale tra Senago e Garbagnate. Un nuovo tratto di ciclopedonale collegherà Senago a Ga... ► ilnotiziario.net
Astensionismo alle elezioni: pesa l'invecchiamento dei cittadini, nel Chietino i picchi massimi
Non è solo la disaffezione alla politica e alle dinamiche di partecipazione attiva, ma anche l'inv... ► chietitoday.it
Tipico Maschio Italiano: al Teatro Carcano una stand up che mette gli uomini di fronte a uno specchio
Milano – Con Tipico Maschio Italiano, Lorenzo Maragoni porta in scena una confessione collettiva, u... ► ilgiorno.it
Giugliano in Campania: “O mi dai quello che ti chiedo oppure gli uomini ti distruggono la macchina”. L’estorsione con i bambini nell’auto
Durante un controllo antirapina, i carabinieri scoprono un anno di richieste estorsive ai dipendent... ► puntomagazine.it
Consorzio di Bonifica Veronese: meno costi, cantieri e tecnologia
Una sala gremita, oltre cinquanta amministratori tra sindaci e assessori e un annuncio che farà si... ► veronasera.it
Attacco durissimo a Schlein e arriva proprio da lui: cosa succede
La partecipazione di Giuseppe Conte al prossimo evento Atreju segna un nuovo capitolo nelle dinamic... ► tvzap.it
Circolo Bononia, tutto esaurito al gran galà per la ricerca
Grande partecipazione al Galà di Natale 2025 promosso dal Circolo Bononia per la Fondazione Ricerca... ► ilrestodelcarlino.it
Laporta: «Gli arbitri di solito favoriscono il Real, non il Barcellona»
Durante l’assemblea generale del Real Madrid, Florentino Perez aveva accusato il Barcellona riporta... ► ilnapolista.it
Anticipazioni Ballando con le Stelle del 29 novembre, torna il lastra gate e balla Ilaria D’Amico
Ballando con le stelle torna questa sera, sabato 29 novembre 2025, per un nuovo appuntamento in pri... ► dilei.it
Avellino, Perrotta: “Un Natale che coinvolge l’intera comunità, valorizzando risorse e cultura locali”
Ad Avellino, il Natale si sta preparando per essere un’occasione di grande festa e condivisione, n... ► avellinotoday.it
Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 29 novembre su Rai1: cast, classifica, anticipazioni ed eliminato
Ballando con le stelle 2025 torna in prima serata su Rai1 con una nuova puntata. La gara del dance ... ► superguidatv.it
Choc al liceo Giulio Cesare di Roma: spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di 9 studentesse
Roma, 29 novembre 2025 – Nomi e cognomi di nove ragazze. E accanto la scritta 'Lista stupri'. Choc ... ► quotidiano.net
WWE: Survivor Series verso il sold out, esplode la corsa ai biglietti a Petco Park
Survivor Series: WarGames non è ancora andato in scena, ma è già uno dei maggiori successi al... ► zonawrestling.net
NBA Emirates Cup: gli Heat di Fontecchio ai quarti. Clamorosa eliminazione per i Pistons
New York (Stati Uniti), 29 novembre 2025 - Si sono giocate nella notte le gare conclusive della fa... ► sport.quotidiano.net
GIORNO 12. La fine di una Cop che lascia l’amaro in bocca
di Andrea Grieco Belém, 22 novembre 2025 Ve lo avevamo detto che sarebbe stata una risalita ripi... ► ildenaro.it
Influenza, aumentano i casi in Italia con il picco atteso tra dicembre e gennaio
Nella quarantasettesima settimana del 2025, l’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute i... ► quifinanza.it
Gli USA bloccano tutte le domande di asilo dopo la morte di una soldata nella sparatoria alla Casa Bianca
Gli Stati Uniti hanno bloccato tutte le procedure per le richieste di asilo nel Paese. La decisione... ► fanpage.it
Il maestro aggredito in Barriera di Milano parla in tv: "Questo video è apparso in maniera violenta nella mia vita"
Venerdì 28 novembre il maestro Gianni è intervenuto a Cinque Minuti, trasmissione di Bruno Vespa i... ► torinotoday.it
Diversi studi di genere dimostrano che l’intuito femminile esiste davvero: un mix di segnali, memoria e percezioni come strumento di conoscenza
Alcuni lo hanno chiamato sesto senso, altri presentimento, altri ancora istinto. Non esiste una def... ► iodonna.it
Saronno, medico trovato morto nel suo studio
Giuseppe Giuliani, 60 anni, è il medico trovato senza vita nel suo studio di via Vecchia per Solaro ... ► imolaoggi.it
Sette anni di violenze e minacce mai denunciate. Perseguitata dall'ex con oltre 70 messaggi al giorno
Sette anni di violenze mai denunciate. Settante messaggi al giorno ricevuti dall'ex che proprio no... ► romatoday.it
Premiato l'articolo di ecografia pediatrica più letto al mondo: è del dottor Di Ludovico della Clinica Pediatrica di Chieti
La Clinica pediatrica dell'università d'Annunzio, diretta dal professor Francesco Chiarelli, feste... ► chietitoday.it
Formula 1: Piastri in pole nella Sprint del Gp del Qatar di oggi. Orario e dove vederla
La Formula 1 in Qatar, a partire dalla gara Sprint, oggi riaccende definitivamente la lotta per il ... ► lidentita.it
Non come Francesco! Il papa visita la moschea e la differenza viene notata da tutti
All’alba, quando il profilo di Istanbul si staglia tra le luci soffuse e il canto del muezzin si me... ► tvzap.it
Nuovo Piano nazionale OND: sette ambiti da accessibilità a inclusione lavorativa per disabilità. Il 3 dicembre la presentazione
L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha approvato il nuovo Piano ... ► orizzontescuola.it
Scarcerato da un mese, colpisce due volte lo stesso supermercato facendo razzia di cibo: arrestato 40enne straniero
Scarcerato da neanche un mese colpisce due volte lo stesso supermercato facendo razzia di generi a... ► parmatoday.it
La lotta contro lo spaccio: fermato dalla Municipale ‘l’ambulante’ della droga
Viareggio. 29 novembre 2025 – L’ambulante della droga è finito nella rete della Polizia Municipale ... ► lanazione.it
Grande Fratello, bufera nella Casa: richiesta di squalifica per un gieffino
Grande Fratello, bufera nella Casa: scoppia la richiesta di squalifica per un concorrente La quiete... ► 361magazine.com
Civiform Trieste: ultimo open day per ragazzi e famiglie in vista della scelta post–medie
Sabato 17 gennaio, dalle 14.30 alle 18.30, la sede Civiform di Trieste accoglierà nuovamente stude... ► triesteprima.it
Bilancio del Comune di Bergamo, opere pubbliche per 30 milioni. Gandi: «Ma ancora tagli dal governo»
LE PREVISIONI. Crescono le spese per nidi, assistenza scolastica e grave marginalità. «Nonostante l... ► ecodibergamo.it