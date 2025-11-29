Torino Film Festival 2026 | Marilyn Monroe protagonista del 44° TFF con una retrospettiva speciale
La star di A qualcuno piace caldo e Quando la moglie è in vacanza sarà al centro della prossima edizione della kermesse cinematografica torinese. Il Torino Film Festival sta per chiudere il sipario sull'edizione 2025 ma in vista del prossimo anno ha già annunciato un'importante notizia: il TFF 2026 sarà dedicato a Marilyn Monroe. L'immagine ufficiale del festival sarà ispirata proprio alla diva e icona pop, con un'intera retrospettiva curata dal direttore Giulio Base, al suo terzo anno alla guida della kermesse. La scelta di Marilyn Monroe Celebrata per il fascino inconfondibile, per lo stile e per una personalità piena di sfumature, Marilyn Monroe ha dato vita a interpretazioni che l'hanno consacrata come simbolo della sensualità hollywoodiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
