Torino Film Festival 2025 | trionfa The Garden of Earthly Delights tutti i premi del 43° TFF
Il lungometraggio di Morgan Knibbe si è aggiudicato il premio al miglior film della kermesse cinematografica piemontese. Si conclude questa sera l'edizione numero 43 del Torino Film Festival con la cerimonia di premiazione e nel frattempo è stato annunciato il lungometraggio che si è aggiudicato il premio al miglior film. Vince l'edizione di quest'anno The Garden of Earthly Delights di Morgan Knibbe, che si aggiudica un risconoscimento di 20.000 euro. La vittoria è stata decretata dalla giuria dei lungometraggi guidata da Ippolita di Majo, e composta da Lolita Chammah, Wannes Destoop, Sergei Loznitsa e Giona Nazzaro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
