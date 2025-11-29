Torino Centro deviate 7 linee Gtt per la cerimonia di inaugurazione del calendario dell' Avvento

Nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre 2025 in via XX Settembre a Torino si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del calendario dell’Avvento. Sarà chiuso al traffico il tratto di via compreso tra via Pietro Micca e corso Regina Margherita. Di conseguenza, dalle 16 alle 19 saranno deviati i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it