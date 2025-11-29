Torino assalto alla redazione de La Stampa

Durante le proteste legate allo sciopero generale del 28 novembre, un gruppo di manifestanti filopalestinesi si è staccato dal corteo diretto nel centro di Torino e ha raggiunto la sede de La Stampa, dove ha rovesciato letame oltre il cancello e tracciato sui muri la frase «Giornalisti complici dell’arresto in Cpr di Mohamed Shahin ». View this post on Instagram A post shared by CUA Torino (@cuatorino) Gli attivisti sono poi riusciti a entrare nei locali — rimasti vuoti per via dell’adesione della redazione allo sciopero proclamato dalla Fnsi — e lì hanno provocato ulteriori danneggiamenti. Uno dei presenti, intervenendo al microfono, ha avvertito: «Non è finita qua, la Palestina la vogliamo libera come vogliamo libero il nostro compagno e fratello Mohamed Shahin». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Torino, assalto alla redazione de La Stampa

