 Trentaquattro persone sono state identificate e denunciate dai poliziotti di Torino, per aver partecipato all'irruzione nella redazione de 'La Stampa' durante le manifestazioni per lo sciopero generale di ieri, 28 novembre 2025. Il blitz da parte di attivisti Propal. Il fatto e' accaduto accaduto nelle prime ore del pomeriggio di ieri, durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada circa duemila persone a Torino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Torino: assalto a “La Stampa” da attivisti Pro Pal. 34 persone identificate e denunciate. Solidarietà bipartisan ai giornalisti

