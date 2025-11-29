Una donna di 38 anni è stata portata in codice rosso all’ospedale di Ciriè, in provincia di Torino, dopo essere stata soccorsa in strada nel pomeriggio di oggi 29 novembre a Nole Canavese. Sulla sua testa, una ferita d’arma da fuoco. Secondo le prime informazioni dei Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, la donna si sarebbe puntata una pistola al capo e avrebbe sparato dopo una lite con il convivente. La 38enne, al momento dei soccorsi, era semicosciente: presumibilmente il proiettile l’ha colpita marginalmente. Sul posto era presente il compagno. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Venaria (TO) che stanno eseguendo accertamenti sull’esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, 38enne si spara in testa dopo lite con il convivente: è grave