Torino 38enne si spara in strada dopo una lite con il convivente | è in gravi condizioni

Una donna di 38 anni è ricoverata in condizioni critiche dopo essersi sparata alla testa in strada, al termine di una lite con il convivente. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 29 novembre, in un centro del Canavese, davanti allo stesso compagno che ha assistito alla scena. La ricostruzione dei fatti. Secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri della compagnia di Venaria, intervenuti subito sul posto, la donna avrebbe estratto una pistola e se la sarebbe puntata al capo, esplodendo un colpo. Al momento dell’arrivo dei soccorritori del 118 di Azienda Zero, la 38enne era semicosciente: si ritiene che il proiettile l’abbia colpita solo marginalmente, pur provocando una ferita grave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

