Tomori prima di Milan-Lazio | Derby? Ora testa bassa e pedalare Ce ne sono altre da vincere

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026.

Domani con l’Inter in attacco prima volta stagionale in Serie A per la coppia Leao-Pulisic Torneranno poi dal primo Rabiot e Tomori, a sinistra Bartesaghi è il favorito, il resto confermata la squadra di Parma Siete d’accor - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide in Serie A: 60 su 164, completano 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. Da sport.sky.it

Verso Milan-Lazio: confermato Bartesaghi, out Pulisic. Al suo posto Nkunku con Leao - PROBABILE FORMAZIONE MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku, Leao. Scrive milannews.it

Milan-Lazio, le formazioni: Allegri lancia Nkunku in tandem con Leao - Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Milan e Lazio, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Si legge su tuttonapoli.net