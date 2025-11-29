Tommaso Paradiso | Se entri a Roma vedi solo giallorosso

Sololaroma.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, si sa, il derby non si vive solo durante le due partite previste in campionato ma ogni singolo giorno, in ogni angolo della città. La rivalità si fa sentire ancor di più quando, proprio come nell’avvio della scorsa stagione, vi è grande divario tra le due squadre; anche quest’anno c’è una netta differenza tra l’ambiente Roma e quello della Lazio. Se nello scorso campionato erano i biancocelesti a invocare una retrocessione dei “cugini” che poi in realtà hanno concluso il campionato con un posizionamento migliore della squadra allora allenata da Baroni, ad oggi la situazione è invertita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

tommaso paradiso se entri a roma vedi solo giallorosso

© Sololaroma.it - Tommaso Paradiso: “Se entri a Roma vedi solo giallorosso”

Scopri altri approfondimenti

tommaso paradiso entri romaVIDEO - Tommaso Paradiso: "Roma è giallorossa, con Lotito la Lazio è sparita" - Lotito ci ha fatto sparire dalla città e dalla regione" ... Lo riporta ilromanista.eu

tommaso paradiso entri romaIl tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso: "Vogliamo semplicemente che Lotito lasci la Lazio" - Il cantautore di chiara fede laziale Tommaso Paradiso ha parlato ai microfoni di Radio Zeta, nel corso della promozione del suo ultimo lavoro, di Claudio. Segnala tuttomercatoweb.com

Tommaso Paradiso all’attacco: “Roma è giallorossa. Lotito ha fatto sparire la Lazio” - Il cantautore di fede laziale ha parlato duramente del presidente biancoceleste: "Non vogliamo vincere lo scudetto,nè arrivare in Champions League, vorremo solo che Claudio Lotito lasci la Lazio" ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tommaso Paradiso Entri Roma