Tolgono Gesù da Jingle Bells a scuola scoppia la lite nelle chat dei genitori La spiegazione delle maestre che scatena Lega e FdI 

Scoppia la polemica in una scuola primaria della provincia di Grosseto, dove in occasione della recita di Natale del 17 dicembre le insegnanti hanno deciso di modificare il testo della canzone Din Don Dan, versione italiana di Jingle Bells, eliminando ogni riferimento a Gesù. Secondo quanto riportano i giornali locali, la frase originale «aspettando quei doni che regala il buon Gesù» sarebbe stata sostituita con «aspettando quei doni che regala il buon Natal», in nome – sottolineano le maestre – della laicità dell'istituto. La rabbia dei genitori . La scelta non è stata ben accolta dai genitori dei bambini, che hanno definito la modifica una vera e propria «cancellazione identitaria», come riportato da MaremmaOggi.