Toffanin in lacrime | a Verissimo è successa una cosa che ha commosso tutti anche la conduttrice

Durate la puntata di Verissimo, è successo qualcosa di inaspettato che ha fatto addirittura piangere Silvia Toffanin. Nel salotto di Verissimo succedono spesso cose belle, ma ogni tanto ce n’è una che lascia tutti un po’ spiazzati. (foto Mediaset) – cityrumors.it Silvia Toffanin conduceva il programma come al solito, tra racconti, emozioni, ricordi, ma ecco che è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. La sorpresa a Verissimo: anche Silvia Toffanin era in lacrime. A centro studio c’era Pamela Petrarolo, che molti ricordano per il suo passato televisivo come cantante e showgirl, e per quel sorriso che ha sempre mostrato anche nei momenti più complicati. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Toffanin in lacrime: a Verissimo è successa una cosa che ha commosso tutti, anche la conduttrice

