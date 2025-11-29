Tocco di mano in area rossonera proteste e Allegri espulso | caos nel finale di Milan-Lazio

(Adnkronos) – Caos nel finale di Milan-Lazio. Succede di tutto nel recupero del big match di Serie A di oggi, sabato 29 novembre, tra rossoneri e biancocelesti: sul risultato di 1-0 Romagnoli colpisce con il destro sugli sviluppi di palla inattiva, Pavlovic respinge con il gomito. L'arbitro Collu lascia inizialmente giocare ma viene richiamato dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

