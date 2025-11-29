Tocco di mano in area rossonera proteste e Allegri espulso | caos nel finale di Milan-Lazio

Periodicodaily.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Caos nel finale di Milan-Lazio. Succede di tutto nel recupero del big match di Serie A di oggi, sabato 29 novembre, tra rossoneri e biancocelesti: sul risultato di 1-0 Romagnoli colpisce con il destro sugli sviluppi di palla inattiva, Pavlovic respinge con il gomito. L'arbitro Collu lascia inizialmente giocare ma viene richiamato dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tocco mano area rossoneraTocco di mano in area rossonera, proteste e Allegri espulso: caos nel finale di Milan-Lazio - Succede di tutto nel recupero del big match di Serie A di oggi, sabato 29 novembre, tra rossoneri e biancocelesti: sul risultato di 1- Lo riporta pianetagenoa1893.net

Moviola Milan Inter, episodi e VAR/ Due gol annullati e un presunto tocco di mano: cos’è successo - Due gol annullati e un presunto tocco di mano, regolare la rete rossonera Il derby Milan Inter è ricco di occasioni, ma anche di ... Riporta ilsussidiario.net

tocco mano area rossoneraLIVE 95' Milan-Lazio 1-0: possibile tocco con la mano di un difensore del Milan - 0: possibile tocco con la mano di un difensore del Milan proviene da Lazionews. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tocco Mano Area Rossonera