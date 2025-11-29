Tipico Maschio Italiano | al Teatro Carcano una stand up che mette gli uomini di fronte a uno specchio

Milano – Con Tipico Maschio Italiano, Lorenzo Maragoni porta in scena una confessione collettiva, un atto di autocoscienza maschile sotto forma di spettacolo teatrale. Una stand up sentimentale che parte dalla fine di una storia d'amore e arriva al cuore di una questione urgente: il maschile è ancora un copione che recitiamo, o possiamo finalmente riscriverlo? "È arrivato il momento di un cambiamento, soprattutto per noi uomini che non sapevamo di dover cambiare'', dice Lorenzo Maragoni, di scena al Teatro Carcano di Milano domenica 30 novembre alle 21, nell'ambito del tour che attraversa l'Italia, dopo la prima assoluta del 6 agosto a Deiva Marina.

