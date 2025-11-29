Timbravano per loro e i colleghi assenti poi via a fare la spesa | come hanno beccato 7 dipendenti della Asl – Il video
C’è chi andava a fare la spesa, chi si dedicava ad attività private, magari a curare il suo pezzo di terra dopo aver timbrato. Ma di stare in ufficio per lavorare non se ne parlava proprio. Sette dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, nel polo di Bovalino, sono finiti nel mirino della Procura di Locri per un sistema collaudato di assenteismo: timbrature incrociate, badge strisciati per colleghi assenti e stipendi intascati senza mai mettere piede al lavoro. I Carabinieri hanno notificato gli avvisi di garanzia per interruzione di pubblico servizio, truffa aggravata e furto di energia elettrica. 🔗 Leggi su Open.online
