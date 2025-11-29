Timbravano il badge anche per i colleghi e uscivano a far la spesa | indagati 7 dipendenti dell' Asp di Reggio Calabria | I video

Tgcom24.mediaset.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette dipendenti del polo sanitario di Bovalino, ricadente sotto l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, sono indagati per interruzione di pubblico servizio, truffa aggravata, falsa attestazione in servizio e furto di energia elettrica. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dai carabinieri della Stazione di Bovalino, su disposizione della Procura della Repubblica di Locri diretta da Giuseppe Casciaro, a seguito di un'indagine che avrebbe svelato un diffuso fenomeno di assenteismo. Le indagini, avviate nel giugno 2022, avrebbero ricostruito un meccanismo ben organizzato: i dipendenti timbravano i badge aziendali per sé e per i colleghi assenti, simulando la presenza in servizio e percependo indebitamente retribuzioni non spettanti, con un danno per l'Amministrazione regionale e per l'erario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

timbravano il badge anche per i colleghi e uscivano a far la spesa indagati 7 dipendenti dell asp di reggio calabria i video

© Tgcom24.mediaset.it - "Timbravano il badge (anche per i colleghi) e uscivano a far la spesa": indagati 7 dipendenti dell'Asp di Reggio Calabria | I video

Approfondisci con queste news

timbravano badge colleghi uscivanoBadge timbrati per i colleghi assenti e poi a fare la spesa: indagati 7 dipendenti Asp - Sette dipendenti del polo sanitario di Bovalino, ricadente sotto l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, sono indagati per truffa aggravata ... Si legge su quicosenza.it

Timbravano il cartellino e uscivano: arrestati 7 impiegati di Stroncone - Siamo a Stroncone, in provincia di Terni, dove sono finiti in manette 7 dipendenti del Comuneper truffa aggravata e continuata in concorso. Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Timbravano Badge Colleghi Uscivano