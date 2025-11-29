Timbravano il badge anche per i colleghi e uscivano a far la spesa | indagati 7 dipendenti dell' Asp di Reggio Calabria | I video
Sette dipendenti del polo sanitario di Bovalino, ricadente sotto l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, sono indagati per interruzione di pubblico servizio, truffa aggravata, falsa attestazione in servizio e furto di energia elettrica. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dai carabinieri della Stazione di Bovalino, su disposizione della Procura della Repubblica di Locri diretta da Giuseppe Casciaro, a seguito di un'indagine che avrebbe svelato un diffuso fenomeno di assenteismo. Le indagini, avviate nel giugno 2022, avrebbero ricostruito un meccanismo ben organizzato: i dipendenti timbravano i badge aziendali per sé e per i colleghi assenti, simulando la presenza in servizio e percependo indebitamente retribuzioni non spettanti, con un danno per l'Amministrazione regionale e per l'erario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
