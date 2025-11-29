Tifoso del Palmeiras muore cadendo da un autobus | tragedia alla vigilia della finale di Libertadores
Un tifoso del Palmeiras è morto a Lima dopo essere precipitato da un mezzo scoperto mentre raggiungeva un raduno di tifosi nelle ore precedenti alla finale di Copa Libertadores. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?Danilo a un passo dalla leggenda: tutto pronto per la finale di Coppa Libertadores tra Flamengo e Palmeiras - facebook.com Vai su Facebook
Una passione senza limiti quella dei tifosi del #Flamengo La folla attorno carica i giocatori in vista della finale e qualcuno è riuscito ad entrare nel pullman dal tetto Palmeiras Flamengo Noi vi aspettiamo su Como TV sabato 29 novembre dalle 19:4 Vai su X
Tragedia a Lima: tifoso del Palmeiras muore alla vigilia della finale di Libertadores - Una vigilia tragica scuote l’ambiente del Palmeiras, a poche ore dalla finale di Copa Libertadores contro il Flamengo. Da tuttomercatoweb.com