Tifoso del Palmeiras muore cadendo da un autobus | tragedia alla vigilia della finale di Libertadores

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso del Palmeiras è morto a Lima dopo essere precipitato da un mezzo scoperto mentre raggiungeva un raduno di tifosi nelle ore precedenti alla finale di Copa Libertadores. 🔗 Leggi su Fanpage.it

