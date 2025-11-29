Incontenibile. Lo era quando decideva di esserlo David Suazo. Ed è quello che aveva fatto in quella gara di Genova contro la Samp di vent’anni fa. Si era capito già dallo scatto in campo aperto: qualche secondo e da centrocampo si era ritrovato al limite d’area, bevendosi tutti gli avversari e servendo a Langella, che aveva sprecato. Poi la doppietta che aveva deciso la gara, le braccia a mo’ di culla a festeggiare il primogenito David Edoardo. Nel 2005 era già una star a Cagliari quel ragazzo ormai ventiseienne, che era arrivato però già da sei anni in Sardegna. Cresciuto in Honduras in una famiglia in cui il pallone non è un passatempo, ma un destino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi…David Suazo, la Pantera che ha fatto innamorare la Sardegna e arrivò a superare pure Riva