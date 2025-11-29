Inter News 24 Thuram Inter, alla ricerca della forma e del gol perduto: il dato sul centravanti di Chivu in vista della prossima partita contro il Pisa. Il 17 settembre, durante la sfida contro l’ Ajax, Marcus Thuram ha trovato la doppietta che sembrava l’inizio di una stagione ricca di gol per l’attaccante francese. Tuttavia, da quel momento in poi, il suo rendimento è stato condizionato da un infortunio e da una serie di prestazioni incolore. Thuram non segna da quella partita e il suo contributo offensivo è stato molto più limitato nelle partite successive. Nel corso delle ultime settimane, Chivu ha continuato a puntare su di lui, ma il francese non è riuscito a ripetere le performance brillanti mostrate in quel match contro gli olandesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram Inter, continua il digiuno per l’attaccante nerazzurro: il triste dato sul francese