Thuram avvisa il Pisa la voglia di tornare al gol è tanta Il francese fa sempre male alle neopromosse Un dato lo dimostra

Thuram si prepara alla sfida di domenica contro il Pisa, con la consapevolezza che può fare male alla formazione toscana e i dati lo dimostrano. Dopo una serie di prestazioni solide, Marcus Thuram si prepara a rientrare da titolare nella sfida contro il Pisa, una neopromossa che potrebbe portargli nuovi successi. L'attaccante francese, uno degli elementi più importanti nell'undici di Cristian Chivu, ha un ottimo rapporto con le squadre appena salite dalla Serie B, contro cui ha sempre trovato la via del gol. Nelle ultime otto partite contro neopromosse, Thuram ha infatti segnato ben cinque gol, dimostrando una particolare predilezione per questo tipo di avversari.

Adess Thuram, a mio avviso, fatica. Bonny, in questo momento, deve partire titolare Vai su X

Negli ultimi minuti l’#AtleticoMadrid ci ha lasciato enormi spazi, che noi non abbiamo sfruttato, per poca qualità e poca cattiveria. Forse sarebbe stato meglio lasciare in campo #Bonny: con lui e #Thuram gli avremmo fatto molto male. #inter #fblifestyle #Atletico - facebook.com Vai su Facebook

